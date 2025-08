Il presidente del Brindisi rassicura la tifoseria: «Ora testa al campionato, vogliamo vincere»

Nessun allarme, nessuna sorpresa. Il presidente del Brindisi Football Club, Giuseppe Roma, interviene per fare chiarezza dopo la determina del Comune di Brindisi che ha accertato un debito di circa 30mila euro per l’utilizzo dello stadio “Franco Fanuzzi” nelle stagioni 2023/2024 e 2024/2025. Una cifra che, come spiega lo stesso numero uno biancazzurro, rientra pienamente nel piano di concordato già presentato al Tribunale.

Presidente Roma, il Comune ha accertato un debito di quasi 30mila euro. Come risponde?

«Vorrei sgombrare subito il campo da equivoci: il debito non solo è inferiore a quanto riportato, ma è già stato inserito nel concordato che abbiamo presentato al Tribunale. Pagare solo il Comune, tralasciando gli altri creditori, avrebbe significato violare la par condicio creditorum. È proprio per questo che ci siamo mossi secondo la procedura corretta, sotto la supervisione degli organi competenti».

Dunque la situazione è sotto controllo?

«Assolutamente sì. La determina del Comune non è altro che un atto necessario per quantificare il credito e consentirci di inserirlo nella procedura. La nostra domanda di concordato è stata valutata e accolta, altrimenti non avremmo avuto alcuna possibilità di ottenere l’idoneità per il ripescaggio. Lo ripeto: abbiamo fatto le cose in regola».

Come risponde a chi parla di una società in difficoltà?

«Le chiacchiere lasciano il tempo che trovano. Se il Brindisi fosse stato insolvente, oggi non staremmo qui a parlare di un piano approvato. Noi, invece, stiamo già lavorando per il futuro e per restituire entusiasmo alla piazza. Non è tempo di polemiche, ma di concretezza».

E adesso?

«Adesso testa al campo. Abbiamo pagato a caro prezzo gli errori del passato, ma da essi abbiamo imparato. La società è solida e stiamo costruendo una squadra di spessore, con nomi importanti e un progetto serio. Mister Ciullo e il direttore Righi sono la testimonianza di questa ambizione».

Obiettivo dichiarato?

«Vincere. Vogliamo affrontare il campionato di Eccellenza con il sorriso, ma anche con la consapevolezza di dover lottare partita dopo partita. Chiedo alla città di sostenerci, di remare tutti nella stessa direzione. Noi ci siamo: con trasparenza, passione e voglia di riportare il Brindisi dove merita».