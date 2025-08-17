Dopo il grave atto intimidatorio delle scorse ore, quando una bomba a mano è stata rinvenuta nei pressi dello studio professionale del sindaco di Ostuni, Angelo Pomes, continuano ad arrivare messaggi di solidarietà e vicinanza.

La solidarietà della Asl Brindisi

La Asl Brindisi ha diffuso una nota ufficiale con la quale esprime la propria vicinanza al primo cittadino.

«Di fronte al gravissimo atto intimidatorio verificatosi nelle scorse ore ai danni del Sindaco di Ostuni, la Asl Brindisi esprime la più sincera vicinanza e solidarietà, condannando con fermezza ogni forma di violenza che tenta di minare le istituzioni e il vivere civile.

Esprimo la mia più ferma solidarietà al sindaco di Ostuni, Angelo Pomes, per il vile gesto intimidatorio subito.

Un atto grave che colpisce non solo la sua persona, ma l’intera comunità ostunese.

Sono certo che la legalità e il senso civico prevarranno sempre sulla paura e sulla violenza.

Ad Angelo Pomes e alla città di Ostuni la vicinanza mia personale e della Asl Brindisi».

Maurizio De Nuccio (Direttore generale Asl Brindisi)

L’intervento di Confindustria Brindisi

Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente di Confindustria Brindisi, Gabriele Lippolis:

«L’episodio della bomba a mano nelle vicinanze dello studio del Sindaco di Ostuni, Angelo Pomes, è di una gravità inaudita e non va assolutamente sottovalutato.

Confindustria Brindisi, nell’esprimere piena solidarietà al primo cittadino di Ostuni, manifesta altresì preoccupazione per una recrudescenza di episodi criminosi nel nostro territorio, che va assolutamente ridimensionata.

Totale fiducia nell’operato altamente professionale delle forze dell’ordine e della magistratura che sapranno efficacemente contrastare con determinazione questi episodi negativi, riportando serenità nella vita quotidiana dei cittadini.

Gli imprenditori, altresì, sono consapevoli che la sicurezza è un prerequisito fondamentale dello sviluppo economico».

Gabriele Lippolis (Presidente Confindustria Brindisi)

Le parole di Federalberghi Brindisi

A nome di Federalberghi Brindisi, è arrivato il messaggio del presidente Pierangelo Argentieri:

«A nome personale e in qualità di presidente di Federalberghi Brindisi, esprimo piena solidarietà e vicinanza al sindaco di Ostuni, Angelo Pomes, persona perbene e stimata.

Quando un sindaco viene colpito da intimidazioni di matrice criminale, non viene attaccata solo la sua persona, ma l’intera comunità che rappresenta.

Come rappresentanti delle imprese turistiche, ci sentiamo, anche noi, colpiti da questo clima e ribadiamo il nostro impegno a fianco delle istituzioni, a difesa delle persone e della legalità».

Pierangelo Argentieri (Presidente Federalberghi Brindisi)