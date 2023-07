Un successo senza precedenti quello del Francavilla Music Festival, che si è tenuto lo scorso finesettimana nel centro storico della Città degli Imperiali.

L’evento, organizzato dall’A.Gi.Mus – Sezione di Francavilla Fontana, presieduta e diretta dal maestro Antonio Curto, ha visto esibirsi oltre 300 artisti provenienti da tutta l’Italia nelle due giornate di cui la prima dedicata alla musica classica e la seconda a quella moderna, sia solistica che in formazioni di insieme. Ad accogliere la manifestazione le vie principali del centro storico francavillese nelle quali sono state posizionate sei postazioni da concerto per le esibizioni musicali dal vivo.

La manifestazione si è avvalsa del patrocinio del MIC – Ministero della Cultura – e del MIM – Ministero dell’Istruzione e del Merito-, oltre al patrocinio del Comune di Francavilla Fontana – Assessorato alla Cultura – e della Scuola Musicale Comunale “Città di Francavilla Fontana”.

Un momento unico, nel quale la musica, declinata in tutte le sue forme. è stata la vera protagonista e in cui si sono uniti sia artisti professionisti che studenti e semplici appassionati.

Tra le esibizioni più emozionati, quella del Coro di Voci Bianche “Città di Francavilla Fontana”, istituito dall’amministrazione comunale francavillese e diretto da Antonio Curto, che ha dato voce, tra i tanti brani, all’Inno di Mameli.

“Davvero una grande emozione – afferma il sindaco Antonello De Nuzzo – assistere a questi concerti musicali dal vivo e vedere le vie della nostra città invase da tanta gente. C’è stata davvero tanta partecipazione, non solo da parte dei francavillesi, ma anche di persone venute da fuori Francavilla. Da primo cittadino sono soddisfatto del risultato ottenuto grazie allo splendido lavoro svolto dall’AGiMus e dal maestro Curto.”

Soddisfazione esprime anche il direttore artistico Curto: “Quello raggiunto è un successo inimmaginabile, non avremmo mai pensato di averlo in questi termini. Ringrazio tutti gli artisti che si sono esibiti e che hanno contributo con il loro talento alla riuscita della manifestazione. Un ringraziamento va inoltre a tutti coloro che ci hanno sostenuto, in particolare all’amministrazione comunale francavillese e all’assessore alla cittadinanza attiva Sergio Tatarano. Il Francavilla Music Festival si è aggiudicato il primo posto nell’ambito del Bilancio Partecipato 2023 del Comune di Francavilla Fontana, in cui a scegliere i vincitori sono stati direttamente i cittadini tramite voto telematico, promosso proprio dal Comune della Città degli Imperiali. I fondi ottenuti tramite questa gara sono stati fondamentali e decisivi per la realizzazione del Festival.”

