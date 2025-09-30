September 29, 2025
Set 30, 2025    Posted by    news 0

In riferimento ad articoli di stampa su una testata giornalistica locale risulta che Taranto è fuori da un possibile investimento della società Renexia per la realizzazione delle turbine eoliche, la sede scelta sarà Vasto.

Un vero peccato perché questa attività avrebbe creato un asse pugliese tra Brindisi e Taranto e favorire quindi la rinascita industriale occupazionale del territorio, come annunciato in un incontro in Prefettura ad aprile di quest’anno dall’Onorevole D’attis e dal ministro Urso al cospetto dei sindacati e allo stesso Prefetto.

Brindisi avrebbe dovuto ospitare una fabbrica di cavi elettrici.

Renexia su Taranto sarà comunque impegnata in altri progetti e numerosi investimenti per l’area industriale.

Per Brindisi invece un’altra occasione persa.

 

Michelangelo Greco
Consigliere Comunale di Brindisi

Related Posts

Presentata a Bari la XXI edizione dello SNIM – Salone Nautico di Puglia

Verso la prima comunità energetica in Provincia di Brindisi

Valtur Brindisi: riapre la campagna abbonamenti per le 18 partite interne

Già partita l’attesa per il concerto di Claudio Baglioni al Parco Archeologico di Egnazia: appuntamento il 21 Agosto 2026

Confindustria Brindisi: si chiude l’era Lippolis, attesa per il nuovo presidente. Sarà Giuseppe Danese

Appia Day: l’impegno di Accadueo e Masseria Masciullo con “L’Appia a cavallo”

No Comments

Leave a Comment