Si è conclusa con grande successo la tredicesima edizione di “Conoscersi in Regata”, l’evento promosso da GV3 A Gonfie Vele Verso la Vita, in collaborazione con la Lega Navale Italiana sezione di Brindisi, il Circolo della Vela di Brindisi.

Un appuntamento ormai atteso, inserito nel programma della Regata Internazionale Brindisi-Corfù e che anche quest’anno ha mantenuto viva la sua promessa: offrire un’esperienza unica di incontro e navigazione a vela, capace di unire persone e storie diverse in un contesto accogliente e non competitivo.

Sono state 34 le imbarcazioni messe generosamente a disposizione da altrettanti armatori che hanno accolto a bordo 137 partecipanti provenienti da 12 associazioni e comunità del territorio. Un risultato straordinario, reso possibile dall’entusiasmo contagioso di tutti coloro che hanno scelto di esserci.

La giornata del 1° giugno è stata una testimonianza tangibile di come il mare, con la sua capacità di abbattere le distanze, abbia permesso a tutti i partecipanti di vivere un’esperienza di incontro profonda, condividendo momenti di crescita, ascolto e solidarietà. Un’esperienza vissuta appieno da ogni partecipante, nel segno dello spirito che anima GV3: costruire ponti, navigare insieme e conoscersi attraverso la vela.

“Conoscersi in Regata non è una manifestazione sportiva ma è un’occasione speciale di relazione, un’esperienza che lascia il segno – spiega Marco Miglietta, Presidente di GV3 – dove il mare è lo scenario naturale per costruire connessioni autentiche e scoprire, insieme, nuovi orizzonti umani. Un sentito grazie agli armatori, che con sensibilità e disponibilità hanno accolto a bordo decine di persone – aggiunge il Presidente – Grazie alla Lega Navale Italiana di Brindisi, al Circolo della Vela di Brindisi e alla Capitaneria di Porto, per il loro fondamentale sostegno logistico e istituzionale. E grazie a tutti i volontari, che con passione, affetto e dedizione hanno dato corpo e cuore all’organizzazione dell’evento”.

In occasione della Regata Internazionale Brindisi Corfù GV3 consegnerà il “Trofeo Vela Solidale” un riconoscimento simbolico che mette al centro il tema dell’inclusione come valore per le comunità.

GV3 vi dà appuntamento al 2026, per continuare questo viaggio che va ben oltre la vela: un viaggio verso la vita, la solidarietà e l’incontro.