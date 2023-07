Happy Casa Brindisi è lieta di annunciare l’acquisizione delle prestazioni di Fadilou Seck e la sottoscrizione di un contratto professionistico con Niccolò Malaventura, atleti che faranno parte della prima squadra biancoazzurra negli impegni ufficiali della stagione sportiva 2023/24.

Fadilou Seck, centro senegalese di formazione italiana, 207 centimetri classe 1997, proviene da una stagione a Metalica in Serie B a 9 punti e 7.6 rimbalzi di media in 24 minuti di gioco. Undici volte in doppia cifra realizzativa, otto volte in doppia cifra di rimbalzi conquistati, cinque volte in doppia doppia e un season high da 15 punti e 16 rimbalzi vs Empoli. Dotato di una struttura fisica imponente, ha bruciato le tappe nel settore giovanile di Ravenna approcciandosi alla pallacanestro all’età di quattordici anni per fare il debutto in prima squadra tre anni dopo in A2 nel 2015 sotto la guida di coach Antimo Martino. Esperienze a Olginate, Crema e Bisceglie e due convocazioni ai raduni della Nazionale Italiana Under20 nel corso degli ultimi anni. In Puglia esprime tutto il suo potenziale sfiorando nel 2020/21 la doppia doppia di media a 9.4 punti e 11 rimbalzi in stagione regolare.

Figlio d’arte, di Matteo Malaventura cestista con un passato importante in top club e in Nazionale Italiana, Niccolò è un play-guardia classe 2005 di 191 cm. Arrivato lo scorso anno a Brindisi dopo l’esperienza formativa a Pesaro, ha partecipato al ritiro precampionato della prima squadra biancoazzurra a Campobasso prendendo parte alle amichevoli e tornei di preseason. La firma del contratto professionistico di durata biennale con la Happy Casa Brindisi è un attestato di stima da parte del club e un passo importante per la carriera del ragazzo.

