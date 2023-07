Happy Casa Brindisi comunica di aver ingaggiato Wendell Mitchell, esterno americano classe 1997, nell’ultima stagione al Kormend in Ungheria a 16.7 punti, 3.5 rimbalzi e 2.5 assist di media a partita.

Una stagione importante per il nativo di Temple, inserito nel miglior quintetto del campionato terminato al terzo posto, tirando con il 51% da due, 41% da tre e 86% ai liberi. Con il team ungherese ha inoltre partecipato alla fase a gironi della FIBA Europe Cup, 12.2 punti e 3.7 assist di media, e al Qualification Round BCL in cui ha sfiorato la doppia doppia da 20 punti e 9 rimbalzi nel primo turno del tabellone.

La sua carriera collegiale inizia a Baylor prima di trasferirsi dopo due stagioni a Trinity Valley Community College (20 punti di media e 6.3 assist). Valutato come il secondo atleta junior-collegiale della nazione nell’annata 2018, completa il percorso a Texas A&M dal 2018 al 2020 sempre in doppia cifra realizzativa.

La prima annata da rookie, stagione 2021/22, la vive in Kosovo al Prishtina, a 14.4 punti, 5.3 rimbalzi e 3.5 assist di media in 21 partite disputate, trascinando il team alla finale di coppa Superliga. In Balkan League ha prodotto 12.8 punti, 3.3 rimbalzi, 2.5 assist e 2.1 recuperi a match.

Il commento del direttore sportivo Leo De Rycke: “Costruire una squadra richiede la presenza di giocatori che si adattino alla filosofia dell’allenatore. Wendell è un giocatore che si adatta perfettamente al profilo di cui coach Corbani ha bisogno nella posizione di combo-guard. Viene da un importante programma universitario e, dopo un’ottima stagione da rookie in Kosovo, si è confermato lo scorso anno in Ungheria accumulando esperienza in Fiba Europe Cup. Un giocatore che conquisterà rapidamente il cuore dei nostri tifosi”.

Ora è un nuovo giocatore biancoazzurro: benvenuto a Brindisi Wendell!

Ufficio Stampa

Happy Casa Brindisi