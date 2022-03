L’atleta D’Angelo Harrison torna a vestire la canotta biancoazzurra .

La guardia americana ha firmato un contratto con la Happy Casa Brindisi e sarà a disposizione di coach Frank Vitucci per il finale di stagione 2021/22.

Protagonista della scorsa annata da record, autore di 17.4 punti di media in Lega A e 19.3 in Basketball Champions League, torna a Brindisi davanti a un pubblico che può apprezzarlo dal vivo dopo le restrizioni e note vicissitudini che non hanno consentito un rapporto diretto al PalaPentassuglia.

Harrison ha disputato la prima parte di stagione con il team ucraino del Prometey (37-5 lo score complessivo nelle competizioni) da top scorer della squadra.

Bentornato mr. Dee!

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi