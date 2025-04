Oggi 11 aprile, nell’ambito degli eventi dedicati alla “Giornata del mare e della Cultura Marinara” che si sono svolti tra Brindisi e Lecce alla presenza del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, Unmanned4you ha effettuato una sperimentazione con il supporto di DTA – Distretto Tecnologico Aerospaziale e della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Brindisi

L’utilizzo dei droni può supportare la Capitaneria di Porto nel salvataggio in mare di persone in pericolo: lo dimostra la simulazione che si è realizzata a Brindisi questa mattina 11 aprile con la Capitaneria di Porto ed il supporto di DTA da Unmanned4You (unmanned4you.com), azienda nata con l’obiettivo di portare innovazione nel mondo dei trasporti e del delivery, ed anche della surveillance e del monitoraggio ambientale, che espleta servizi di gestione delle emergenze, monitoraggio e prevenzione, ispezioni termografiche certificate ed agricoltura di precisione.

Oggi 11 aprile, nell’ambito degli eventi dedicati alla “Giornata del mare e della Cultura Marinara” che si sono svolti tra Brindisi e Lecce alla presenza del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, la U4Y ha effettuato una sperimentazione di grande valore con il supporto di DTA – Distretto Tecnologico Aerospaziale e della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Brindisi. Attraverso l’utilizzo di un drone evoluto, è stata simulata un’operazione di ricerca e soccorso di un disperso in mare: subito dopo la chiamata di soccorso il drone è intervenuto per individuare la posizione della persona in difficoltà, trasmettendo in tempo reale le immagini della zona sorvolata alla centrale operativa della Guardia Costiera di Brindisi e alle motovedette impiegate nelle operazioni SAR, e ha consentito l’immediato invio dei mezzi navali di soccorso per procedere al recupero del naufrago. Per conto del Dta le operazioni sono state coordinate dall’ingegnere Vincenzo D’Avino.

Il Capitano di Vascello Luigi Amitrano Comandante della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Brindisi sottolinea il ruolo cruciale dei droni nelle operazioni di ricerca e soccorso in mare: “i droni stanno rivoluzionando la risposta alle emergenze in tutti i settori, garantendo velocità, precisione e convenienza senza pari. I salvataggi in mare effettuati dalla Guardia Costiera rappresentano sempre sfide difficili e diverse per gli equipaggi di soccorso in relazione allo scenario d’intervento; risulta quindi fondamentale ridurre significativamente i tempi delle operazioni di salvataggio per salvaguardare la vita delle persone in difficoltà, e tutto questo grazie all’integrazione dei droni nel dispositivo di ricerca e soccorso risulta possibile”.

“Attraverso questo test, dichiara Carmine Esposito di Unmanned4You, dimostriamo la nostra capacità tecnica e operativa nell’utilizzo di droni per compiti di logistica avanzata ed anche anche il proprio ruolo come pioniere nell’adozione di tecnologie aerospaziali per applicazioni civili e di servizio pubblico”.

La simulazione si è svolta presso il lungomare di Brindisi, ed partita con la presenza di una persona in pericolo in mare che ha chiesto aiuto urlando e sbracciandosi. Un passante ha notato a distanza il corpo in acqua, e ha chiamato il 1530 numero della Guardia Costiera esponendo la situazione e ha chiesto soccorso.

Il Presidente del DTA Giuseppe Acierno sottolinea: “Siamo contenti di poter mettere a disposizione della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Brindisi e di Unmanned4you le nostre competenze, i nostri piloti e le nostre macchine per svolgere una simulazione dall’alto valore simbolico per quello che le nuove tecnologie legate alle nuove forme di mobilità possono realizzare in questa situazione di emergenza come questa, ma in generale per migliorare servizi per la società e i cittadini”.

Unmanned4you è un’impresa nata con l’obiettivo di portare innovazione nel settore dei trasporti e del delivery, ed anche della surveillance, search & rescue (SAR) e del monitoraggio ambientale. L’azienda è un operatore identificato ENAC ed è partner di importanti associazioni di settore nazionali ed internazionali, del Distretto Tecnologico Aerospaziale della Campania, dell’Osservatorio Droni e Mobilità Aerea Avanzata del Politecnico di Milano e di Alis.

La società espleta servizi di gestione delle emergenze, monitoraggio e prevenzione, ispezioni termografiche certificate, aerofotogrammetria e mappatura 3D, agricoltura di precisione, monitoraggio delle infrastrutture stradali, ferroviarie, ponti, viadotti e gallerie, riprese per le produzioni televisive, cinematografiche, manifestazioni ed eventi sportivi, intrattenimento. Unmanned4you è impegnata in attività di ricerca & sviluppo con i progetti “Aetos” ed “Elyhub”: il progetto Aetos si focalizza sul trasporto di merci e materiale sanitario verso aree difficilmente raggiungibili e scarsamente poco popolate, mentre Elyhub ha l’obiettivo di supportare lo sviluppo delle infrastrutture per la mobilità aerea avanzata.

Il Distretto tecnologico aerospaziale (DTA) è una società consortile senza fine di lucro, operativa dal 2009. Il DTA è stato fondato ed è guidato sin dalla nascita dal dottor Giuseppe Acierno, presidente e direttore generale. Il Distretto Tecnologico Aerospaziale ha tra i suoi soci enti di ricerca e Università (UniSalento, Università di Bari e Politecnico di Bari) e grandi, medie e piccole aziende dell’aerospazio. Nelle attività aeronautiche e spaziali sono impegnate in Puglia circa 80 aziende, con un fatturato di 1,5 miliardi di euro e 8000 dipendenti. Nel corso degli anni sono state sviluppate attività di ricerca e di trasferimento tecnologico che hanno portato il DTA a impegnarsi in progetti di collaborazione con grandi e medie aziende dell’aerospazio così da arrivare a sperimentare e a vendere servizi erogati con l’uso di droni in ambito sanitario, dell’agricoltura di precisione e di protezione civile (controlli degli scarichi a mare o individuazione di discariche abusive attraverso l’utilizzo di droni).