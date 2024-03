Mercoledì 6 Marzo alle ore 18:00 presso l’Auditorium “Prof. Nicola Brienza” del Polo Universitario V. Valerio, ex OSPEDALE DI SUMMA, si terrà l’atteso appuntamento mensile del “MERCOLEDI di BRINDISI CUORE”, edizione a.s. 23/24. Questo evento è parte integrante della storica rassegna di incontri divulgativi di Educazione alla Salute organizzata dall’Associazione “BRINDISI CUORE”, presieduta dal Dr. Paolo PANUNZIO, insieme al Dr. Gianfranco IGNONE, Presidente del Comitato Tecnico dell’Associazione.

L’anno sociale 2023/24 presenta una serie di nuovi argomenti e importanti novità diagnostiche, curative e di prevenzione, scelti in base all’interesse espresso dai partecipanti nelle precedenti edizioni. L’obiettivo principale di questa iniziativa è sensibilizzare la popolazione alla lotta contro le malattie cardiovascolari, diffondendo messaggi e informazioni sui corretti stili di vita e fornendo utili strumenti di prevenzione.

L’Associazione “BRINDISI CUORE” si impegna a costruire un valido rapporto con i Soci, Professionisti sanitari e Volontari attivi nella prevenzione e cura delle patologie cardiovascolari. La convinzione è che queste malattie possono essere sconfitte attraverso la prevenzione, adottando uno stile di vita sano, praticando attività fisica moderata, evitando il fumo e seguendo correttamente le indicazioni mediche.

Il prossimo incontro, in programma per il 6 marzo 2024, avrà come tema “Idoneità all’attività fisica e alla pratica sportiva”. Il relatore sarà il Dr. Dino Furioso, Specialista in Medicina dello Sport. Durante l’incontro, sarà possibile porre domande, chiedere chiarimenti e proporre nuovi argomenti da trattare nel corso dell’Anno Sociale 2024/25.

Il presidente dell’Associazione “Brindisi Cuore”, il Dr. Paolo Panunzio, invita tutti i cittadini a partecipare attivamente, sottolineando l’importanza di diffondere questa iniziativa per promuovere la consapevolezza sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari.

Ricordiamo che ogni singolo incontro offre l’opportunità di approfondire tematiche cruciali per la salute, contribuendo così alla crescita di una cultura della prevenzione. Il Dr. Paolo Panunzio auspica una massima diffusione e partecipazione all’evento, confidando nel contributo di tutti per la promozione della salute e il benessere della comunità.