Giuseppe Venanzio e Niccolò Della Pina sono due nuovi giocatori del Brindisi FC.

Giuseppe Venanzio, classe 2005 originario di Barletta, è un esterno cresciuto nella scuola calcio “Medaglie d’Oro” della sua città prima di approdare al Bari.

Quattro anni nel settore giovanile biancorosso, dai Giovanissimi all’Under 17, quindi dal 2022 il percorso in Serie D con le maglie di Team Altamura, nella stagione 2023-24 con quelle di Barletta e Andria, infine con i sipontini del Manfredonia fino alla prima parte della stagione in corso, accompagnato da 35 presenze e un gol.

Giocatore tecnico e imprevedibile, Venanzio aggiunge qualità e scelta alla dotazione under a disposizione di mister Nicola Ragno.

Niccolò Della Pina, classe 2003 originario di Massa, alto 194 cm, è un portiere cresciuto nelle giovanili del Genoa con cui ha disputato i campionati nazionali Under 17 e Under 18, oltre ad aver fatto parte della rosa del Grifone impegnata nel campionato Primavera.

Premiato nel 2019 come miglior portiere del 61° Torneo Internazionale Carlin’s Boys (tra i principali campionati al mondo a livello Under 17 riconosciuti dalla FIFA), Della Pina ha quindi dato seguito alla sua carriera in Serie D, difendendo i pali del Calcio Flaminia dal 2021 al 2023, prima di trasferirsi a Matera nell’estate 2023 e a Nardò nel mercato invernale della scorsa stagione, tutti club in lotta nelle posizioni di vertice dei rispettivi gironi di quarta serie.

L’estremo difensore vanta, inoltre, 14 partite senza subire gol in D, fra campionato e Coppa Italia di categoria. La prima parte della stagione in corso lo ha visto a guardia della porta del Bisceglie Calcio, nel campionato di Eccellenza.

Il Brindisi FC dà il benvenuto ai nuovi tesserati augurando loro di fare bene e contribuire alle fortune della squadra biancazzurra.

