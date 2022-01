L’assemblea degli iscritti del Partito Democratico della città di Brindisi, riunitasi mercoledì 19 gennaio ha deciso, all’unanimità, di intitolare il circolo cittadino alla memoria del Presidente David Sassoli.

Un grande servitore dello Stato che ha onorato le Istituzioni con “Dignità, passione e amore” e che, con gentile determinazione, ha contribuito ad avvicinare l’Europa ai bisogni dei cittadini europei in uno dei momenti peggiori a causa della crisi pandemica.

Un Uomo mite e perbene e un Politico lungimirante e sensibile, che ha reso umana e credibile l’istituzione europea.

La sua scomparsa è una gravissima ed incolmabile perdita per tutta la comunità del Partito Democratico, per l’Italia e per l’Europa.

L’assemblea cittadina ha, contestualmente, dato mandato alla segreteria di organizzare nelle prossime settimane una cerimonia ufficiale di intitolazione.