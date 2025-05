È fissato per le ore 9 di sabato 17 maggio prossimo, presso lo Stadio di calcio «Franco Fanuzzi», in città, l’inizio dell’«Holiday “In”», manifestazione patrocinata dal Comune di Brindisi ed organizzata dalla Coop Gialla, con la partecipazione della S.S. Brindisi F.C.

Si festeggia la fine dell’anno educativo dei Nidi «Cellini», «Modigliani», «S. Angelo» e «S. Michele», «tutti INsieme, IN campo; IN giallo», come spiegano dalla Coop Gialla, che nel Capoluogo gestisce quei 4 asili nido.

Quella di sabato 17 maggio sarà una giornata intensa perché alle 9,15 è prevista l’accoglienza presso l’impianto sportivo di via Brin e già alle 10 si assisterà all’ingresso in campo dei più piccoli per un’attività ludica guidata dal coordinamento e dalle educatrici di riferimento. Alle 10,30, quindi, l’ingresso in campo delle squadre dei papà (con turnazione in gruppo) e della S.S. Brindisi Football Club. Tra le 12,15 e le 12,30 la selezione per calci di rigore con una selezione di 5 rigoristi del Comune di Brindisi, 5 della Coop Gialla e 5 rigoriste mamme e con in porta il «Numero 1» della S.S. Brindisi Football.

«La nostra proposta per la festa di fine anno educativo è innovativa rispetto alle precedenti, con un nuovo concept: festeggiare tutti insieme – spiegano dalla Coop Gialla -. Non più un festeggiamento in ogni singola struttura, ma tutti insieme perché per noi le 4 strutture sono da intendersi come un’unica grande famiglia appartenente ad un’unica città».

«È importante che questa giornata di festa si svolga, anche per i più piccoli all’insegna dello sport che è modello educativo capace di aggregare, divertire e coinvolgere – ha detto il sindaco di Brindisi, dott. Giuseppe Marchionna -. Quella di sabato è evento importante perché viene proposto un modello educativo che valorizza le attività all’aria aperta e quelle motorie: giocare sul prato assieme ai modelli che un bambino considera diventa momento educativo di primaria importanza e certamente da condividere».