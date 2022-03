In considerazione degli oltre 70 approdi delle navi da crociera previsti a Brindisi a partire dal mese di aprile 2022, e dei conseguenti flussi di turisti che potrebbero visitare la città, l’amministrazione comunale, in sinergia con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale e con gli agenti marittimi, intende mettere in campo una serie di iniziative con l’obiettivo di rendere la città pronta e accogliente anche incentivando una visita futura con soggiorno nel territorio.

Tra le varie attività, l’amministrazione comunale è in contatto con le principali compagnie crocieristiche che faranno scalo nel porto per incentivare (previa valutazione da parte delle compagnie) la presenza nei cataloghi di offerte di escursioni ed attività relative al comune di Brindisi.

Al fine di rendere nota alle compagnie e ai relativi tour operator la gamma di offerte che il territorio di Brindisi può esprimere in termini turistici, in continuità con i percorsi partecipati e aperti a tutti avviati nei mesi precedenti dall’assessorato al Turismo, si intende rendere nota agli operatori interessati la possibilità di inviare la propria proposta, che verrà inoltrata dall’amministrazione comunale alle principali compagnie crocieristiche che faranno scalo a Brindisi nel 2022, con cui la stessa è in contatto.

In caso di valutazione positiva saranno le compagnie stesse ad attivare un contatto con gli operatori selezionati.

Non vi è alcuna garanzia che le proposte inviate vengano selezionate/inserite nei cataloghi delle compagnie e l’amministrazione comunale non ha alcun ruolo nel processo di selezione delle proposte oltre a non essere responsabile in alcun modo della selezione.

Il ruolo dell’amministrazione comunale di Brindisi è quello di favorire il contatto tra gli operatori del territorio e le compagnie crocieristiche per una migliore promozione della città.

Gli operatori interessati possono scaricare il modello di esempio per la creazione della proposta presente sul sito del Comune (www.comune.brindisi.it).

Una volta compilato, sarà possibile inviare la propria proposta al seguente link: https://rebrand.ly/proposte-crociere allegando:

una scheda di dettaglio dell’attività proposta;

il curriculum dell’organizzazione.

Il termine ultimo per la presentazione è venerdì 25 marzo 2022.

Il calendario degli approdi crocieristici aggiornato è disponibile sul sito dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale al seguente link: https://rebrand.ly/crociere22