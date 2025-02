È San Vito dei Normanni il primo Comune della provincia di Brindisi ad aver aderito al progetto dell’UNICEF “Per ogni bambino nato, un bambino salvato”.

Festeggiare con l’adozione delle pigotte (le famose bambole di pezza realizzate dai volontari UNICEF) l’arrivo di un nuovo nato e, contemporaneamente, salvare la vita a un bambino attraverso un kit salvavita che l’UNICEF si impegna ad inviare là dove è necessario: questo, in sintesi, il progetto che il Comitato provinciale brindisino ha proposto a tutti gli Enti del territorio.

Come si diceva, il Comune di San Vito dei Normanni è stato il primo a deliberare l’adesione al progetto e ieri sera (18 febbraio), presso il Tex, il teatro dell’ExFadda, si è svolta la cerimonia di consegna delle pigotte alle bambine e ai bambini nati nel 2024 e iscritti nell’anagrafe dei residenti.

“Un gesto di solidarietà – ha commentato il sindaco Silvana Errico, che era accompagnata per l’occasione dall’assessore all’istruzione e alle politiche educative Alessandra Pennella – con il quale la nostra Amministrazione Comunale intende augurare a tutti i neonati un futuro luminoso, una mente aperta e un cuore grande, capace di donare amore al di là di ogni confine”.

Alla cerimonia sono intervenuti, per l’UNICEF, la presidente regionale Giovanna Perrella, il presidente provinciale Raffaele Romano, la presidente storica del Comitato brindisino Maria Errico e le tante volontarie che hanno realizzato le pigotte.

Comitato provinciale UNICEF di Brindisi