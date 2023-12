Il Comitato Regionale di Puglia, del Centro Sportivo Italiano, festeggia i suoi Campioni, con una serata di festa con i Comitati Territoriali, società e atleti che hanno disputato le finali regionali di Calcio, Pallavolo e Pallacanestro, dopo aver conquistato i titoli territoriali nelle rispettive fasi organizzate dai Comitati.

Saranno premiate 30 squadre che si sono aggiudicati il titolo di Campioni Regionali dei “Campionati Nazionali CSI 2023 – Fase Regionale” nelle 20 fasi territoriali e regionali attivate.

Ad impreziosire la serata, oltre alla presenza delle autorità locali e dei dirigenti locali CSI, sarà il Presidente Nazionale Vittorio Bosio, che per l’occasione incontrerà i Dirigenti dei Comitati Territoriali, per un momento festoso, in vista del Santo Natale.

Appuntamento Martedì 19 dicembre, alle ore 18:00, presso la sala convegni dell’Hotel Monte Sarago in Ostuni.

Ivano Rolli , Presidente Regionale CSI Puglia: “E’ motivo di festa e gioia per noi, rinnovare l’appuntamento della festa dei Campioni Regionali, un evento molto atteso. La presenza del Presidente Nazionale C.S.I., Vittorio Bosio, sempre attento e vicino al nostro territorio, ci rende più felici e ci aiuta a ricaricare le nostre energie. Il momento che le nostre ASD stanno vivendo non è facile, la Riforma dello Sport, le sue continue modifiche o proroghe, ma soprattutto le incertezze che la stessa mostra, non rendono sereno l’andamento delle attività. Noi come C.S.I. continueremo ad essere vicini alle nostre ASD e a supportarle con la giusta assistenza formativa, fiscale e giuridica.”