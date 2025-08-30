Evento organizzato dall’associazione IL CURRO-APS: Gocce di Memoria – Musica tra le Pagine del Tempo

L’idea di accompagnare la lettura con il contrabbasso nasce qualche anno fa, durante un evento in cui una lettrice interpretava brani tratti da un libro presentato dalla nostra associazione. Fu allora che il presidente Umberto de Vitti propose di affiancare alla voce narrante il suono profondo e avvolgente del contrabbasso. L’esperimento fu un successo.

Da quel momento, Umberto è stato coinvolto in diverse iniziative, accompagnando non solo lettrici ma anche cantanti, creando vere e proprie colonne sonore dal vivo per romanzi e presentazioni letterarie.

Nasce così il duo con la voce intensa di Claudia Ribezzi, che trova la sua piena espressione in un repertorio che attraversa generi e decenni. A questo sodalizio si è recentemente unito Alessio Brognoli alla chitarra, portando energia ritmica e freschezza.

Il trio propone uno spettacolo intimo e suggestivo, in cui ogni brano diventa una goccia di memoria: un viaggio musicale che attraversa epoche e stili, come se si salisse a bordo di una macchina del tempo alimentata dalla musica.

La nostra associazione è da sempre conosciuta per la realizzazione di eventi “multisensoriali”, capaci di coinvolgere il pubblico a più livelli. Anche in questa occasione non ci siamo limitati alla sola esperienza musicale, ma abbiamo voluto ampliare il linguaggio artistico includendo la danza.

Per questo abbiamo il piacere di ospitare Azzurra Di Maggio, che con le sue coreografie arricchirà la serata con suggestioni visive ed emozionali, rendendo lo spettacolo ancora più coinvolgente e completo.

Musica, parole e movimento si fonderanno in un’unica esperienza da vivere con tutti i sensi.

Organizzato con il patrocinio del Comune di Mesagne, con il quale ci fregiamo di collaborare da anni grazie alla sua costante attenzione e sensibilità verso le nostre proposte culturali, questo è uno spettacolo coinvolgente e accessibile a tutti.

Un viaggio tra musica, parole, danza ed emozioni, che vi invitiamo a vivere insieme a noi, certi che saprà toccare corde profonde e regalare momenti di autentica bellezza condivisa.