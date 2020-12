Happy Casa Brindisi comunica che a partire da quest’oggi si unirà alla prima squadra l’atleta classe 2003 Felipe Motta, proveniente dalla società sportiva dilettantistica ‘I Campioni di Domani’ di Ceglie Messapica.

Il ragazzo, prospetto di sicuro interesse, arriva da una recente esperienza alla NBA Academy di Perth, Australia. In precedenza era stato protagonista nelle formazioni giovanili della Stella Azzurra Roma.

Ringraziamo per la collaborazione la società e la famiglia nella persona del padre Paulo, ex cestista brasiliano con cittadinanza italiana, che in passato ha vestito anche la canotta biancoazzurra nella stagione 2003-2004 in Serie B2.

Questo è l’esempio fattivo di come la New Basket Brindisi tenga particolarmente al proprio settore giovanile volto a un futuro luminoso per i giovani talenti locali e non solo.

