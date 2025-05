Dopo il successo del “5° Scotland Open Online Poomsae Championship”, il Grand Master Han Wong, in collaborazione con gli l’instancabili collaboratori: Maestro Dott. PinaKi Narayan Moitra e Maestro Pratim Narayan Moitra, si appresta a conferire l’onorificenza “Martial Arts-Hall All Fame Award” per i campioni di Taekwondo che hanno dato un contributo significativo nel Taekwondo..

Il Grand Master Cosimo Spinelli c.n. 9° Dan è in corsa per ricevere questo ambito premio. Lui Direttore Tecnico dell’A.S.D. Taekwondo”Pennetta Rosa”, in attività da circa 51 anni, è fra i massimi esponenti della divulgazione del Taekwondo in Puglia da sempre attivo sul territorio di Brindisi.

Grazie alla competenza, serietà, professionalità e forma mentis (qualità riconosciute anche dai genitori dei propri atleti) è l’unico Maestro-Atleta ancora presente nei vari Campionati di Poomsae (Forme). Basti guardare al suo curriculum che è ampio e di tutto rispetto, è uno dei candidati a ricevere questo ambito premio.

In onore di questo, il Grand Master Han Wong ha deciso di fare un passo avanti, ha deciso di pubblicare ogni singolo vincitore della “Hall of Fame” su una piattaforma editoriale internazionale. Il nome di ogni vincitore sarà pubblicato sulla stampa e la sua storia sarà condivisa in tutto il mondo.

Il Maestro Wong ha detto: “ Questo evento è una cosa rara e sarà ufficialmente etichettata come gli “Han Wong International Martial Arts-Hall of Fame Awards”; nelle mie preghiere feci una promessa a Dio durante la malattia, se fossi guarito dal cancro avrei aiutato i meno fortunati in India. Il mio impegno benefico negli ultimi anni ha avuto un impatto positivo su 1.000 famiglie, supportando le vittime delle inondazioni e fornendo loro beni di prima necessità come: cibo, vestiario, donazioni di sangue, donazioni di sedie a rotelle e sostengo all’istruzione. Mi accingo ad organizzare il “5° Campionato Mondiale Open Online di Poomsae Han Wong 2025”, per sostenere i bambini ciechi i quali affrontano sfide uniche ogni giorno, spesso con accesso limitato alle risorse e alle opportunità di cui hanno bisogno per prosperare. Partecipando al summenzionato campionato, si contribuisci a dare accesso all’istruzione, strumenti specializzati o sistemi di supporto che li aiutino a raggiungere il successo.

Questo è più di un torneo: è portare speranza, opportunità e trasformazione a chi ne ha bisogno. La missione presso Han Wong International Taekwondo è onorare e promuovere la ricca tradizione del Taekwondo, disciplina radicata nella tradizione, nel rispetto e nella resilienza.

Un Grande Maestro di Taekwondo lo si identifica non solo per il grado di cintura ma per quello che di buono fa nella vita. Ancora Grazie Grand Master Han Wong