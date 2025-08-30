Sabato 6 settembre saremo in piazza del Vento (17-19) per chiedere pace, giustizia e il riconoscimento dei diritti del popolo palestinese.In una giornata in cui Brindisi festeggia i suoi Santi Patroni, vogliamo ricordare che la nostra città ha nel suo DNA l’accoglienza e la solidarietà.

Non possiamo restare indifferenti davanti a una tragedia umanitaria senza precedenti.Invitiamo tutte e tutti a partecipare: senza giustizia non c’è pace, e senza pace non c’è futuro.

Movimento 5 Stelle Brindisi.