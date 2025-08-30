August 30, 2025
Ago 30, 2025    Posted by    news 0

Sabato 6 settembre saremo in piazza del Vento (17-19) per chiedere pace, giustizia e il riconoscimento dei diritti del popolo palestinese.In una giornata in cui Brindisi festeggia i suoi Santi Patroni, vogliamo ricordare che la nostra città ha nel suo DNA l’accoglienza e la solidarietà.

Non possiamo restare indifferenti davanti a una tragedia umanitaria senza precedenti.Invitiamo tutte e tutti a partecipare: senza giustizia non c’è pace, e senza pace non c’è futuro.

Movimento 5 Stelle Brindisi.

Related Posts

Paura in centro a Brindisi: il vento abbatte un canestro in Piazza Santa Teresa

L’indifferenza sullo sterminio che si sta realizzando intorno a noi. Di Vincenzo Albano

Il saluto della Minnuta al Dottor Balestra: va in pensione il farmacista del quartiere

Festa de l’Unità 2025, PD Carovigno: “il nostro grazie alla cittadinanza”

Cisom organizza raccolta alimentare e di cancelleria in Piazza Duomo

Pta di Mesagne, dal primo settembre Cup provvisorio nell’ambulatorio di gastroenterologia 

No Comments

Leave a Comment