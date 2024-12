Le condizioni meteorologiche e l’umidità sull’intera pavimentazione di Piazza della Vittoria non consentono lo svolgimento della terza edizione de “Il Natale dello sportivo”, prevista per oggi, sabato 21 dicembre 2024 in Piazza della Vittoria a Brindisi a partire dalle ore 10:30.

Annullato e rimandato a data da destinarsi quindi, per scelta del comparto organizzativo, l’appuntamento sportivo firmato dalla Boxe Iaia Brindisi del maestro Carmine Iaia in tandem con le associazioni dell’A.S.C.R. “Uniti per lo Sport” e rientrante nella programmazione degli eventi del progetto di promozione sportiva sul territorio “Insieme per lo sport” del CSI Brindisi

«Desideriamo che “Il Natale dello sportivo” sia una grande festa di sport, aggregazione socialità e divertimento. – ha spiegato il maestro Carmine Iaia – Purtroppo quando si organizzano eventi all’aperto in pieno inverno, le condizioni meteo costituiscono una importante variante. Chiaramente il maltempo e l’umidità di oggi non avrebbero permesso lo svolgimento delle attività previste e, tra l’altro, avendo improntato la manifestazione soprattutto sulla partecipazione dei bambini, per evitare spiacevoli conseguenze legate ai malanni di stagione proprio in periodo natalizio, abbiamo scelto di annullarlo. La decisione è arrivata solo stamattina proprio perchè maturata nel rispetto del lavoro di quanti si sono prodigati per lo svolgimento e avevano offerto la propria disponibilità. Chiaramente ci rifaremo in un altro momento in condizioni piú favorevoli».

Ufficio Stampa Uniti per lo Sport Brindisi