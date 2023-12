Brindisi si prepara a vivere un momento di profonda riflessione e festa con “Il miracolo di Natale”, la rappresentazione della Natività in programma oggi, domenica 17 dicembre dalle ore 17 alle 20, in zona Patri, nei pressi del sottopasso che collega via Tor Pisana con via prov.le per Lecce. L’apertura di oggi si arricchisce di nuove scene e di figuranti e animali, promettendo un’esperienza immersiva e coinvolgente per tutti i visitatori. Il Presepe tornerà domenica 24 dicembre e sabato 6 gennaio.

Organizzato dalle associazioni Periferia e VentiEventi e inserito nella rassegna “Brindisi a Natale 2023” del Comune di Brindisi, “Il miracolo di Natale” non è solo una rappresentazione ma un vero viaggio nel tempo. I visitatori avranno l’opportunità di passeggiare in un piccolo villaggio ricreato con cura, nel quale scene di vita quotidiana ai tempi di Gesù si mescoleranno alla sacralità della Natività, offrendo uno scenario esclusivo e originale. I costumi tipici dell’epoca, fedelmente riprodotti, e l’attenzione ai dettagli scenografici trasporteranno i partecipanti indietro di duemila anni, in un’atmosfera di spiritualità e tradizione.

L’iniziativa ha anche l’obiettivo di valorizzare la cultura e le tradizioni del territorio, sottolineando l’importanza di queste rappresentazioni non solo come momento di festa, ma anche come strumento di conoscenza e di riflessione sulla storia e sulle radici della nostra società. Un’occasione per riscoprire il vero significato del Natale, lontano dalla frenesia commerciale, e per immergersi in un’atmosfera di familiarità e di condivisione.

Ufficio stampa Fondazione Nuovo Teatro Verdi