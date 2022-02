“Infiltrazioni mafiose e criminalità organizzata in Terra di Brindisi” sarà il tema che il Sostituto Procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce Milto Stefano De Nozza affronterà con gli studenti dell’IISS Ferraris De Marco Valzani – Polo Messapia, mercoledì 23 febbraio alle ore 10.00 nell’Auditorium “Massimo De Gironimo” della sede De Marco a Brindisi e in collegamento live Streaming in tutte le sedi.

L’iniziativa è stata fortemente voluta dagli studenti come momento altamente formativo tra gli impegni calendarizzati nell’ambito della Settimana dello Studente, dimostrando, in tal modo, interesse per la storia passata e recente del territorio in cui vivono, nell’ottica di conoscere punti di forza e di debolezza del loro progetto di vita post diploma.

“Le mafie, nell’accezione più ampia del termine, nel tempo si sono trasformate, come la cronaca attesta, infiltrandosi sempre più in contesti globali e verticistici delle Istituzioni e dei poteri forti dello Stato, creando sfiducia e un forte disorientamento tra i giovani, rispetto alle garanzie costituzionali, al godimento dei diritti di cittadinanza e alla consapevolezza di conseguire obiettivi di benessere sociale, professionale, economico, grazie all’impegno, al merito e al rispetto della legalità – dichiara il Dirigente scolastico Rita Ortenzia DE VITO – Dovere morale, prima ancora che educativo, dell’istituzione Scuola è restituire fiducia e certezza che il cambiamento è sempre possibile, istillando nei nostri ragazzi, la voglia di reagire alla rassegnazione, attraverso l’esempio di grandi uomini che hanno sposato la causa della lotta alla criminalità, in tutte le sue forme. E il dott. De Nozza è una delle figure più autorevoli, per il suo impegno, che investe l’uomo, il cittadino, il professionista, l’Istituzione che rappresenta; un eccellente valore aggiunto ai percorsi formativi, in cui l’educazione alla legalità rappresenta un focus trasversale e costante del curricolo scolastico”.