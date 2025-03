“In cammino verso la modernità” è il tema del IV Congresso della Cisl Taranto Brindisi, convocato per martedì 1 aprile prossimo alle ore 9.30 con proseguimento il giorno successivo e la partecipazione di 120 delegati, presso Tenuta Moreno, C.da Moreno a Mesagne.

“Orienteremo la riflessione sul nostro territorio, sulle sue complessità ma anche sulle sue molteplici potenzialità di sviluppo sociale, occupazionale, economico, culturale, con un focus sulle transizioni epocali in atto, industriale, ambientale, digitale, che lo coinvolgono ma che lo confermano ancora attrattivo e funzionale alla crescita del sistema Paese” sottolinea Luigi Spinzi, segretario generale territoriale della Cisl, la cui relazione introdurrà i lavori.

“Porremo, anche, al centro della nostra attenzione i temi della partecipazione, della corresponsabilità sociale, del rispetto di ogni persona, dell’istruzione e della formazione per nuove competenze, della salvaguardia occupazionale dei dipendenti diretti e dell’indotto nei sistemi produttivi oggetto di ristrutturazione e di de-carbonizzazione – prosegue il segretario – e, non per ultimo, questioni come le politiche abitative ed un welfare da ridisegnare, finalmente, con profili di appropriatezza specie nei servizi sanitari e sociosanitari costituzionalmente garantiti.”

Ai lavori congressuali parteciperanno Antonio Castellucci, segretario generale Cisl Puglia e Mattia Pirulli segretario confederale Cisl nazionale.