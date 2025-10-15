La Polizia di Stato, nell’ambito di specifici controlli disposti dal Questore di Brindisi finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, nella tarda mattinata del 7 ottobre, ha arrestato un brindisino pregiudicato già noto alle forze dell’ordine, resosi responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana e hashish.

In particolare, il personale della Squadra Mobile, venuto a conoscenza che il giovane brindisino potesse essere coinvolto in una presunta attività di spaccio e che presso la sua abitazione potesse occultare sostanza stupefacente, ha proceduto ad una perquisizione domiciliare che ha permesso di rinvenire e sequestrare circa 400 grammi di marijuana e circa 4 grammi di hashish.

Alla luce di quanto accertato l’uomo è stato arrestato e, come disposto dal pubblico ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Brindisi, all’esito delle formalità di rito è stato sottoposto agli arresti domiciliari.