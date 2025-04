Paul & Annie (Paolo Celeste e Anna Maria Grassi) tornano sulla scena musicale con il nuovo disco “Don’t Forget”, un EP con cinque brani originali, permeato di influenze blues modernizzate e rese molto originali.

Un sound assolutamente affascinante e pieno di contenuti, la cui musica è resa da un percorso sonoro pieno di atmosfere ruvide e intriganti.

Paul & Annie sono due musicisti estemporanei la cui creatività nasce da emozioni e sensazioni. I due artisti hanno classe e talento. Scavano in profondità e tessono testi di libertà, amore, amicizia e attualità.

Nel nuovo EP “Don’t Forget”, i due artisti brindisini affrontano i temi del femminicidio e di qualsiasi forma di violenza di genere esercitata sulle donne, esprimendo in musica il dolore e la rabbia e invocando giustizia e cambiamento nella società.

Nelle cinque tracce è presente il brano “Armi, chitarre & zaini – Rimbalzo dal letto” dedicato al racconto musicale dello scrittore e speaker radiofonico Marco Greco.

Un omaggio in musica con un tocco unico e sorprendente. Paul & Annie si sono calati nei racconti immaginando e scrivendo una colonna sonora esclusiva e originale che arricchisce l’esperienza narrativa del libro edito da brundisium.net. “Don’t Forget” recupera un’attitudine blues che Paul & Annie avevano già messo in mostra in passato nelle loro canzoni.

Un lavoro discografico che convince per la sua naturalezza.

Paolo Celeste e Anna Maria Grassi sono due artisti autentici, poliedrici e originali. Si lasciano andare a brani notturni dall’anima densa d’inquietudine incarnando ballate malinconiche, scosse elettriche e sonorità scheletriche avvolte da provocazioni bluesy in modo semplice, efficace ed esemplare.

