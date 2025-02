Carovigno compie un passo avanti verso l’inclusione e la valorizzazione degli spazi pubblici con l’inaugurazione, questa mattina, del nuovo parco giochi inclusivo situato nel Parco delle Colonne. Alla cerimonia del taglio del nastro erano presenti il sindaco Massimo Lanzilotti, l’amministrazione comunale e numerosi bambini accompagnati dai genitori del centro ludico per l’infanzia, che hanno subito testato le nuove installazioni. Per preservare il parco da eventuali atti vandalici, l’area è stata dotata di un sistema di videosorveglianza.

Il Parco delle Colonne è al centro delle attenzioni dell’amministrazione comunale, che sta portando avanti un progetto di riqualificazione volto a integrarlo con la villa comunale, attualmente oggetto di lavori, il castello e il centro storico, creando così un percorso che conduce fino alla piazza centrale.

Il sindaco Massimo Lanzilotti ha espresso grande soddisfazione per il completamento dell’opera:

“Siamo contenti perché restituiamo alla città e soprattutto ai bambini, che sono il cuore pulsante della nostra comunità, uno spazio di divertimento all’aperto. Oggi è una giornata molto importante, come lo è stata quella di domenica scorsa, quando abbiamo inaugurato un altro parco giochi nella Borgata di Serranova. Anche ai bambini di quella comunità abbiamo restituito un luogo sicuro dove poter giocare. Qui nel Parco delle Colonne abbiamo ripristinato i giochi che purtroppo erano stati vandalizzati e abbiamo installato un sistema di videosorveglianza.

Abbiamo scelto di puntare su una Carovigno accessibile, installando giochi adatti ai diversamente abili, perché crediamo che tutti i bambini debbano sentirsi uguali. Il nostro obiettivo è combattere le differenze e favorire l’inclusione fin dall’infanzia”.

Anche l’assessore Luigi Orlandini ha sottolineato l’impegno dell’amministrazione nell’assicurare spazi accessibili a tutti:

“Ogni luogo pubblico, ogni evento e ogni iniziativa devono essere inclusivi e accessibili. L’inaugurazione di questo parco giochi rappresenta un ulteriore passo in questa direzione. Abbiamo già iniziato domenica scorsa con il parco giochi nella borgata di Serranova e oggi proseguiamo con questa struttura nel cuore verde di Carovigno. Abbiamo ripristinato un’area che nel tempo era stata danneggiata e l’abbiamo arricchita con due giochi accessibili, dando così la possibilità a tutti i bambini di divertirsi senza barriere”.

L’assessore Sabrina Franco ha infine rivolto un appello ai ragazzi più grandi, affinché rispettino e preservino il nuovo spazio ludico:

“Mi auguro che i ragazzi più grandi comprendano il valore di questo parco giochi e lo rispettino, perché è destinato ai più piccoli, magari ai loro stessi fratelli. Tutti abbiamo il diritto di vivere un’infanzia felice e questo spazio è stato pensato proprio per garantire ai bambini un luogo sicuro e accogliente”.

Con questa iniziativa, Carovigno conferma il suo impegno nella creazione di spazi inclusivi e sicuri, promuovendo il rispetto e la condivisione tra le nuove generazioni.