Un violento incendio si è sviluppato nella tarda mattinata di oggi all’interno di un hangar situato lungo la strada Mesagne–San Donaci, in agro di Cellino San Marco. Nella struttura erano presenti quattro aerei biposto, tutti andati completamente distrutti a causa delle fiamme alimentate dal carburante presente nei velivoli.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Brindisi con la prima partenza e due autobotti di supporto. Presente anche il 118, che ha soccorso un ferito in codice rosso, oltre ai Carabinieri e al magistrato di turno per gli accertamenti di rito.

L’incendio è stato domato intorno alle 14, ma i danni sono ingenti e l’hangar risulta completamente distrutto. Sono in corso le indagini per chiarire le cause del rogo.