Mattinata di lavoro per i vigili del fuoco del Comando provinciale, intervenuti oggi sulla strada provinciale 36, nel tratto che collega San Vito dei Normanni a Serranova, a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto un’autovettura, una Ford Focus.

La squadra giunta sul posto ha prestato soccorso al conducente, rimasto coinvolto nel sinistro, e ha provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata, al fine di evitare ulteriori rischi per la circolazione. Presenti anche le forze dell’ordine e il personale del 118 per gli accertamenti e l’assistenza sanitaria.

L’intervento segue una notte già impegnativa per i vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni, chiamati a operare a Carovigno per due distinti incendi di autovetture. Il primo episodio si è verificato intorno alle 23 in via Martiri di Bologna, mentre il secondo è stato registrato circa due ore dopo, intorno all’1, in via Isaia Pagliara.

Le auto coinvolte sono una Alfa Romeo e una Hyundai Tucson. In entrambi i casi, le squadre hanno domato le fiamme e messo in sicurezza le aree interessate, evitando il propagarsi degli incendi ad altri veicoli o strutture vicine. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti del caso.

Due operazioni che confermano l’intensa attività sul territorio e il presidio costante dei vigili del fuoco nelle situazioni di emergenza, tra incidenti stradali e incendi urbani.