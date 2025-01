Grave incidente sulla strada statale 7, poco dopo lo svincolo per San Donaci in direzione Brindisi. Due extracomunitari in bicicletta sono stati travolti da un’auto, che non si è fermata per prestare soccorso. Uno dei due ciclisti è in gravi condizioni, mentre l’altro è rimasto illeso.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine, che stanno indagando per risalire al responsabile.