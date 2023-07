Giovedì 20 luglio, alle ore 20, presso il Castello di Carovigno, si terrà l’incontro con lo scrittore e regista Francesco Carofiglio, nonché autore dei volumi Cattivi. Mister H. (2022) e Lady M. (2023), editi da Feltrinelli.

Due romanzi, una serie, di cui Mister Hyde è il primo, dalla scrittura accattivante e ipnotica, ricchi di eventi inspiegabili e misteriosi che, pagina dopo pagina, alimentano la curiosità del lettore. Due storie da scoprire trattenendo il fiato.

L’incontro sarà aperto alla cittadinanza e dialogherà con l’autore, Francesco Carofiglio, la giornalista di Telenorba Pamela Spinelli.

L’iniziativa, promossa dalla Associazione Le Colonne, ente gestore del maniero, rientra nel programma di valorizzazione dal titolo “Estate in Castello”.

Cattivi. Mister H.

Londra, 1929. La città, dopo i traumi della Grande Guerra, è ancora animata dai fermenti degli anni ruggenti. Leonardo arriva dagli Stati Uniti per stabilirsi nell’antica dimora di famiglia, ma le sue giornate londinesi sono presto turbate dal susseguirsi di

incontri inattesi. Uno stravagante egittologo e la sua affascinante assistente, un uomo misterioso che si presenta alla sua porta di notte per chiedere aiuto, la giovane Lilith, che da anni non parla e sembra essere in contatto con presenze ultraterrene.

Proprio nel corso delle sedute di terapia con la ragazza, Palamides viene lentamente trascinato in una dimensione parallela. Forse i destini di Lilith e dell’uomo misterioso sono legati tra loro, e i due lo stanno trasportando oltre la soglia dell’inconoscibile.

Mentre a Londra si moltiplicano le aggressioni notturne riconducibili a un uomo dai tratti animaleschi, per Palamides comincia una vera e propria discesa negli inferi in cui dovrà confrontarsi con una forza oscura che si sta risvegliando.

“Mi chiamo Leonardo Byron Palamides. Psichiatra, illusionista, indagatore dell’incubo. Quello che sto per raccontarvi è successo moltissimi anni fa. O forse non è mai successo, ma questo non significa che non sia mai esistito.”

Cattivi. Lady M.

Siamo i cattivi. Ci nascondiamo negli incubi nelle camere buie. E adesso vogliamo parlare. Un’attrice ambigua e bellissima. Un amico in pericolo. Una pista di sangue che dagli inferi conduce alla porta dell’indagatore dell’incubo

Francesco Carofiglio

Architetto, regista e illustratore, ha lavorato per molti anni come attore e autore teatrale. Scrive soggetti e sceneggiature per il cinema e la televisione. Oltre a L’estate del cane nero (Marsilio 2008, quattro edizioni), ha pubblicato per bur nel 2005 il romanzo With or Without you e per Rizzoli nel 2007 il graphic novel Cacciatori nelle tenebre in coppia con suo fratello Gianrico. Tra i suoi romanzi più recenti ricordiamo Wok (Piemme 2014), La casa nel bosco (Rizzoli 2014), Voglio vivere una volta sola (Piemme 2014), Una specie di felicità (Piemme 2017), Il maestro (Piemme 2017), il libro per ragazzi Jonas e il mondo nero (Piemme 2018), L’estate dell’incanto (Piemme 2019) e Prometto che ti darò il mondo (Piemme 2021).

Per ulteriori info o per la prenotazione:

Telefono: 379 1092451

email: castellodicarovigno@gmail.com