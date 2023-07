“Le battaglie di questi anni a difesa dell’ambiente e della messa in sicurezza del territorio sono i temi centrali su cui il PD ed Europa Verde concentreranno l’elaborazione del programma per le prossime elezioni comunali. – queste la priorità condivise durante l’incontro tra il segretario regionale del PD Domenico De Santis e i coordinatori del movimento “Europa Verde” Domenico Lomelo e Fulvia Gravame – La salvaguardia dell’acqua pubblica, la tutela del territorio con la manutenzione delle aree fragili, l’investimento nell’edilizia popolare, la questione del riuso e riciclo dei rifiuti incentivando la raccolta differenziata, con la costruzione di impianti pubblici e l’attuazione della legge sulle aree naturali protette sono stati i temi al centro dell’incontro.

Infine c’è stato un confronto su ILVA, anche se da punti di partenza differenti si è convenuto che la transizione ecologica del sito, attraverso la Decarbonizzazione come effettiva uscita dall’utilizzo del carbone, deve essere al centro di un serrato confronto tra le forze politiche e le istituzioni, intensificando i controlli ambientali dell’area assieme ad un serrato controllo sulle bonifiche.”