Nell’ambito dei rafforzamenti dei servizi di controllo del territorio per la stagione estiva, il Questore di Brindisi, Annino Gargano, ha disposto l’intensificazione dei servizi straordinari di controllo del territorio su esercizi pubblici, automezzi e persone.

Nell’ambito delle attività finalizzate alla prevenzione e alla repressione di ogni forma di illiceità, il personale in forza al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ostuni, con l’ausilio di personale della Questura di Brindisi, della Polizia Locale di Ostuni e della Asl, ha sottoposto a controllo alcuni locali pubblici siti nel centro storico e lungo la costa ostunese, rilevando delle irregolarità per le quali sono in corso delle ulteriori verifiche.

Nelle prossime settimane continueranno analoghi controlli su tutto il territorio ostunese per consentire una stagione estiva sicura per i cittadini residenti, i turisti e gli operatori commerciali del territorio ostunese.