Proseguono gli interventi per migliorare la qualità delle scuole cittadine.

Nelle scorse ore l’Amministrazione Comunale ha approvato il progetto per l’efficientamento energetico del plesso Falcone e Borsellino del Primo Istituto Comprensivo.

“In questi anni – spiega il Sindaco Antonello Denuzzo – abbiamo ottenuto finanziamenti ingenti che ci stanno consentendo di migliorare la qualità della nostra edilizia scolastica. Dai grandi cantieri dei plessi San Francesco e De Amicis, passando per le palestre e gli interventi per migliorare l’efficienza, l’inclusività e la sicurezza, tutte le scuole sono state al centro dell’azione amministrativa. Proseguiremo in questa direzione perché da qui passa il futuro della nostra comunità.”

Il progetto, che rappresenta uno stralcio di un più ampio intervento di efficientamento energetico, prevede la sostituzione dell’impianto elettrico e di illuminazione del primo piano. I lavori, che richiedono un investimento di 130 mila euro, saranno realizzati grazie ad un finanziamento di pari importo ottenuto dall’Amministrazione Comunale con fondi del PNRR.

“Il PNRR – conclude l’Assessora ai Lavori Pubblici Annalisa Toma – è una grande opportunità che ci sta consentendo di intervenire su diversi immobili comunali. Per questo plesso si tratta dell’ennesima buona notizia che si aggiunge all’ormai prossimo avvio del cantiere per la realizzazione di un impianto sportivo con campi da tennis e da calcio.”

Nelle prossime settimane prenderanno il via i lavori che trasformeranno l’area esterna condivisa con il plesso Collodi in un piccolo polo dello sport.

L’intervento, reso possibile grazie ad un finanziamento di 525 mila euro derivanti dal Fondo nazionale per la promozione del Sistema integrato Zerosei, ha l’obiettivo di recuperare un’area pubblica al momento inutilizzata con la realizzazione di un campo da calcetto/pallamano, due campi da tennis e la rigenerazione dell’area esterna con nuovo verde pubblico, piazzali e stradine per consentire lo svolgimento di attività come la corsa, lo stretching e lo sgambamento.

L’opera prevede inoltre la creazione di una nuova strada interna che congiungerà l’area sportiva direttamente con via Ceglie.

Comune di Francavilla Fontana