Oggi si è svolta a Bari, presso la sede della Banca d’Italia, la cerimonia di premiazione “Inventiamo una banconota” edizione 2024-25.

Due studentesse del Liceo Artistico Martina Nigro ed Elena Sofia Scalera, classe 4 B sono state selezionate a partecipare al prestigioso concorso, a cui ogni anno IL Simone-Durano partecipa.



Guidate dalla Prof.ssa Meminaj, le ragazze hanno realizzato un interessante prodotto digitale che ha voluto, in qualche modo, rappresentare la società attuale e le prospettive future, alimentate, come una lampadina, da nuove idee. Il lavoro rappresenta appunto una mano e una lampadina, che idealmente simboleggiano le idee per il futuro.

“Accendiamo il nostro futuro”: questo il motto che ha animato la creatività espressiva delle ragazze.

Complimenti alle talentuose studentesse e alla docente che le ha guidate.