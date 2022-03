Nell’ambito del progetto sulla Legalità, Lunedì 7 marzo p.v. nell’Aula Magna “Paolo Borsellino” dell’ITT “Giovanni Giorgi” di Brindisi si terrà l’evento “L’8 Marzo e Lotto ogni giorno, a partire dalle ore 9:00.

Attualmente, di fronte agli incontestabili miglioramenti delle condizioni di vita delle donne, si tende a considerare ormai superata la questione dell’uguaglianza tra i sessi.

In realtà, nonostante gli indubbi successi nella crescita della presenza femminile nei più diversificati settori, ancora siamo lontani dal riconoscere una piena e sostanziale pari opportunità.

Il nostro progetto di Legalità mira a creare momenti di riflessione, confronto e dialogo, che non si fermino a singole date, come il 25 novembre e l’8 marzo, perché, se così fosse, si perderebbe il senso intrinseco del ruolo delle donne. Il Giorgi, istituto storicamente caratterizzato da una prevalente fascia maschile tra gli studenti e da un piano di studi scientifico-tecnologico, intende sottolineare come le pari opportunità si realizzino realmente negli studi e nei settori occupazionali, a dispetto dei luoghi comuni che tendono a chiudere la donna nelle professionalità prettamente femminili.

Avvicinare sempre più il sesso definito “debole“ alle cariche che contano significa invertire una tendenza sbagliata, che purtroppo, in diversi contesti e per lungo tempo, ha relegato la donna ad avere un ruolo marginale.

All’incontro formativo parteciperà Antonio De Donno, Procuratore capo di Brindisi, Anna Maria Calabrese, Presidente Commissione Pari Opportunità Brindisi, Lia Caprera e Anna Chiara Intini dell’Associazione Io Donna-Brindisi, Isabella Lettori, Assessora alle politiche sociali, e Gino Stasi, sociologo dell’Associazione Uomini in Cammino-Brindisi.

Il dirigente scolastico

Prof.ssa Mina Fabrizio