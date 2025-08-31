La ASL Brindisi piange la scomparsa del Dr. Giovanni Mileti, Direttore del Reparto di Medicina Interna del Presidio Ospedaliero “D. Camberlingo” di Francavilla Fontana.

Il Dr. Mileti è stato molto più di un eccellente professionista: ha incarnato i valori più profondi della medicina, distinguendosi per la sua empatia, dedizione e profondo rispetto per la vita e per le persone. Stimato da colleghi e pazienti, è stato una guida preziosa, capace di coniugare competenza e umanità in ogni gesto e parola.

Nel suo ricordo resteranno indelebili la dedizione, la professionalità e la capacità di prendersi cura delle persone con cuore e competenza. In tutte le persone che lo hanno conosciuto, lascia un’eredità umana e professionale che non si spegnerà.

Il Direttore Generale della ASL Brindisi, Maurizio De Nuccio, esprime profondo cordoglio a nome dell’intera Direzione Strategica:

“La perdita del Dr. Mileti ci addolora profondamente. Era un medico capace e appassionato, ma soprattutto un uomo che ha saputo incarnare ogni giorno i valori fondanti del servizio sanitario pubblico. La sua memoria resterà viva nell’intera comunità della ASL Brindisi. Alla famiglia va il nostro più sentito abbraccio.”

Tutti i dipendenti della ASL Brindisi si stringono con affetto alla famiglia, agli amici e ai colleghi del Dr. Mileti in questo momento di grande dolore.

A questo commosso ricordo si unisce il sentito omaggio dei colleghi e di tutto il personale del Presidio Ospedaliero “D. Camberlingo” di Francavilla Fontana, che hanno voluto dedicargli questo necrologio:

“Le Direzioni, Medica e Amministrativa, i dirigenti medici e tutto il personale del Presidio “D. Camberlingo” di Francavilla Fontana si uniscono al dolore della famiglia e del reparto di Medicina Interna per la perdita del caro Dr. Mileti, medico straordinario, esempio di sensibilità, umanità, altruismo e generosità. Faro di luce per chi ha avuto il privilegio di conoscerlo, continuerà a vivere nelle persone che ha amato e curato”.

UFFICIO STAMPA ASL BRINDISI