La Limongelli Dinamo Basket Brindisi è lieta di annunciare il tesseramento di Alberto Longo, play/guardia di 180 cm per 70 kg.

Nato a Brindisi il 19 dicembre 2004, è cresciuto nelle fila del Basket Brindisi di Cosimino Marra. Successivamente il passaggio nei settori giovanili della Happy Casa Brindisi e della Mens Sana Mesagne, disputando diversi campionati Eccellenza (U14, U15, U16), partecipando a due Final Four regionali, vincendone una. In più, la soddisfazione della convocazione al Gran Galà dell’Umbria vestendo la maglia della selezione Puglia.

Alberto è un giovane di talento che la società ha voluto tesserare per il suo valore sia tecnico che umano: in campo è dotato di un’ottima visione di gioco e di notevole capacità di creare assist per i compagni.

Nella scorsa stagione Longo era stato già aggregato al gruppo Dinamo che svolse la preparazione in vista del campionato 2020/2021, prima della cancellazione del campionato a causa del Covid.

Si ringrazia sentitamente il Basket Brindisi per aver reso possibile il tesseramento del ragazzo.

Ufficio Comunicazione – Limongelli Dinamo Basket Brindisi