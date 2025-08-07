La Dinamo Basket Brindisi è lieta di comunicare, con grande orgoglio e soddisfazione, il rinnovo di Alfonso Di Ianni per la stagione sportiva 2025/2026. Si tratta di una conferma di grande peso che chiude nel migliore dei modi il mercato estivo della società. Di Ianni continuerà a vestire la nostra casacca per il secondo anno consecutivo, dopo una stagione da assoluto protagonista, in cui si è distinto tra i migliori italiani dell’intera categoria.

Nato a Torremaggiore, in provincia di Foggia, nel 1997, ala di 203 cm, ha disputato un campionato di altissimo livello, risultando determinante nella corsa della Dinamo verso i Play-In per la Serie B Nazionale. I suoi numeri certificano un impatto costante su entrambe le metà campo: 12.2 punti, 7.8 rimbalzi, 3.6 assist e 2.1 palle recuperate di media in stagione regolare; a questi si aggiungono le prestazioni nei Play-In, chiusi con 10.8 punti di media in 12 gare, con 398 punti complessivi realizzati.

Cresciuto nel vivaio di Latina, con cui ha esordito in Serie A2 all’età di 16 anni, Di Ianni ha intrapreso un percorso professionale solido e articolato, maturando esperienze importanti in Serie B, C e D, e contribuendo da protagonista alla conquista di numerose promozioni. Tra il 2015 e il 2022 ha alternato presenze tra A2 e Serie B, consolidando il proprio profilo come giocatore completo, affidabile e di sistema. Il biennio successivo è stato segnato da risultati straordinari: con la Sveva Lucera ha centrato una doppia promozione dalla C Silver alla B Interregionale, mentre nel 2022/2023 ha ottenuto tre promozioni consecutive, due con Lucera e una con la Dinamo, dimostrando grande leadership e capacità di incidere nei momenti chiave della stagione.

La conferma di Di Ianni rappresenta per la società un tassello fondamentale in vista della prossima stagione. Un giocatore che abbina fisicità, visione di gioco e mentalità vincente, perfettamente inserito nel sistema di squadra e nei valori tecnici e umani della Dinamo.

La soddisfazione di Di Ianni per il rinnovo: “Sono molto felice di proseguire il mio percorso con la Dinamo Brindisi anche nella prossima stagione. Quella passata è stata un’annata intensa, conclusa con un meritato terzo posto che ci ha dato soddisfazione ma anche nuove motivazioni. Tornare a vestire questi colori significa per me continuità, fiducia e senso di appartenenza a un gruppo che ha dimostrato solidità e valori forti, dentro e fuori dal campo. Ringrazio la società, lo staff e i tifosi per il sostegno e la fiducia. Non vedo l’ora di tornare in campo e dare il massimo per raggiungere nuovi obiettivi insieme”.

