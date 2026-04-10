La Dinamo Brindisi è pronta a tornare davanti al proprio pubblico. Domani, sabato 11 aprile alle ore 18:00, i biancoblu ospiteranno al PalaZumbo BK 4.0 Barcellona Basket in una sfida di grande importanza per il prosieguo della stagione.

Dopo oltre un mese lontano dalle mura amiche, la squadra ritrova il proprio palazzetto in un appuntamento che si preannuncia intenso e ricco di significato in ottica classifica. A sole tre giornate dal termine della regular season, infatti, sono in palio due punti pesanti contro una diretta concorrente per le zone alte della graduatoria. Reduce dall’impegno infrasettimanale e dalla preziosa vittoria sul campo della Virtus Molfetta, primo atto di una settimana particolarmente impegnativa, la Dinamo arriva a questo appuntamento forte di due successi consecutivi. Un momento positivo che ha restituito fiducia, energia e continuità al gruppo, chiamato ora a un nuovo sforzo ravvicinato facendo leva su determinazione e compattezza. All’andata fu una gara tiratissima, decisa solo nel finale in favore dei giallorossi, con il tiro del possibile pareggio di Gonzalez che si infranse sul ferro.

L’avversario – Di fronte ci sarà però una squadra in grande condizione. Barcellona è una delle formazioni più in crescita dell’ultimo periodo, reduce da cinque vittorie consecutive e protagonista di un percorso in costante ascesa negli ultimi due mesi. Un gruppo che ha trovato ritmo, solidità e continuità, alzando ulteriormente il proprio livello nelle ultime settimane. Tra i principali punti di forza dei siciliani spiccano l’esterno Sebastianelli, il playmaker Lautaro Fraga nonché miglior assistman del girone, e Thomas Aguzzoli, miglior realizzatore della squadra.

In una serata così importante, sarà fondamentale anche il sostegno del pubblico biancazzurro. Il calore del PalaZumbo può rappresentare un fattore decisivo: la squadra ha bisogno dell’energia, della voce e della passione dei propri tifosi per affrontare al meglio una sfida che può indirizzare il finale di stagione.

Arbitri dell’incontro: Procacci Aldo di Corato (Ba) e Buonasorte Francesco di Manfredonia (Fg)

Ufficio Comunicazione – Dinamo Basket Brindisi