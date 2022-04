… ho appena lasciato S. …

abbiamo discusso, fra un caffè e un ginseng, di impegnative questioni d’affari e di lavoro …

ci rivedremo fra una mezz’oretta …

è dovuto andar via per un appuntamento già fissato in precedenza continueremo appena sarà tornato …

lo aspetto qui …

resto solo sulla piazza della stazione …

le nove e mezza …

solo sulla soglia del bar a godermi lo spettacolo di questo angolo di Brindistan popolato nella quasi totalità, a quest’ora, da neri … sempre più spocchiosi, rumorosi e invadenti ma, allo stesso tempo, circospetti …

c’è una luce fredda di scirocco e l’aria è piena di semi piumosi portati dal vento …

tento di prenderne uno e ripenso alle manine di Amarcord …

nella Rimini di Fellini segnano l’inizio della primavera …

ci siamo quasi …

è già passato marzo …

ci sarà, come sempre una nuova ondata di freddo, l’ultima …

ma ci siamo …

primavera …

l’idea mi coglie quasi con dolore …

fino a pochi anni fa la sentivo arrivare …

non so come facessi a sentirla …

era una nostalgia …

forse anche un desiderio …

sicuramente anche una speranza …

e invece in questi giorni penso soltanto che il numero di anni che compirò fra pochi giorni è davvero alto …

e che forse è per questo che non ho sentito arrivare la primavera … questo numero ha dell’incredibile se rapportato a me …

vecchio, anziano, maturo …

forse non fa differenza …

o forse si …

le parole sono importanti …

‘ Una parola non dice niente e allo stesso tempo nasconde tutto, come il vento che nasconde l’acqua , come i fiori che nascondono il fango ‘ …

non so quanto sia vero …

è un pezzo di Carlos Varela …

cerco di non pensarci …

entro a prendere un altro caffè …

più che altro per assaporare meglio la prossima sigaretta …

M. , un conoscente, è pure lui al bancone …

sarà entrato dall’altra porta …

insiste per offrirmi il caffè …

vuole parlare …

mi chiede se ho letto il giornale …

no …

si stupisce …

si industria a sintetizzare il fatto che avrei dovuto leggere …

è interessato a fornirmi le sue valutazioni …

parla, parla …

gesticola …

si accalora…

è senza mascherina e piccole goccioline di saliva staranno approdando da tutte le parti …

forse anche sul mio caffè …

non lo bevo cercando di non farmi scoprire …

esco a fumare e mi segue perché adesso è al cuore della sua esposizione …

qui fuori posso allontanarmi e recuperare una distanza di sicurezza … lui parla ancora …

S. è ritornato …

si avvicina e cerchiamo di far capire a M. che abbiamo bisogno di parlare …

macchè …

glielo dico apertamente ma lui sta finendo il concetto e non può interrompere …

dice di aver capito ma si prolunga in chiusure ripetitive …

e poi, finalmente la parola magica : vi lascio …

se ne va …

S. sbotta …

ma mandalo affanculo …

mi chiede come faccio a sopportarlo …

ha ragione …

M. è proprio uno zotico , pettegolo, astioso …

S. si stupisce della mia sopportazione e me la rimprovera ed io in quel momento realizzo …

l’orgoglio, la fretta, l’intolleranza non fanno più per me …

preferisco perdonare, concedere, soprassedere, capire, sopportare, giustificare …

e forse tutto questo significa proprio essere vecchi …

e allora vuol dire che lo sono

vecchio …

la parola c’è … usiamola …

Ieri mattina al bar della stazione alle ore 10 circa

Gegè Miracolo