… sono stupito … eccome se sono stupito … per ora sono soprattutto stupito …

arrabbiato? … no … so che dovrei esserlo ma non lo sono …

depresso? … forse dovrei anche … ma no …

non sono furibondo che spaccherei tutto, non sono giù di corda da compiangermi e non sono addolorato da piangere …

non sono comfortably numb …

sono stupito … sorpreso …

ero li che mi preparavo a godermi questo scampolo estivo della mia straordinaria, banalissima, speciale, unica, comunissima vita …

i ragazzi che tornano a casa per l’estate … qualche serata magica da passare con gli amici più cari … il giardino da curare colorato e vivacissimo come piace a S…. il mare fresco e agitato …

una vita banale e semplice alle soglie di quest’estate che ha tanto tardato ad arrivare …

e un po’ di stanchezza in più …

una sorta di spossatezza in certi momenti … un ricorso repentino ad un riposo ad una pausa in orari diversi dal solito …

tutto nella norma … è l’età …

sarà un’estate bellissima … meglio fare un po’ di controlli ed esser sicuri …

e invece no …

mi prelevano del sangue e dopo circa un’ora la vita si traveste da dottoressa ematologa preparata giovane seria empatica professionale con mascherina e mi dice che il mio midollo produce blasti … guardandomi dritto negli occhi… che c’è qualcosa che non va … che forse sarebbe opportuno ripetere le analisi per essere sicuri …

di cosa ?…

abbiamo trovato dei valori, soprattutto nel numero di globuli bianchi che potrebbero …

la interrompo …

leucemia? …

ha bisogno di un ’ehmm’ prima del “si” …

non vuole però lasciare quel “si” così pesante …

deve condirlo … deve renderlo più digeribile … ma vogliamo essere sicuri che …

chiedo, interrompendola, se ho il tempo di andare a casa e tornare l’indomani mattina per il ricovero …

dalle sue risposte capisco che sono stato poco attento … mi sono concentrato sui dettagli sbagliati … il ricovero è ora, qui …

tutto sommato sono contento che me l’abbia detto lei …

meno di mezz’ora dopo sono steso a faccia in giù con qualcuno che scava nel mio midollo cercando di procurarsene dosi utili allo studio …

e poi il letto, il reparto, le flebo, le trasfusioni …

e lo stupore …

ed io che solo poche ore prima mi godevo un caffè in ghiaccio con latte di mandorla e lime ma non shakerato come piace a me guardando il mare aperto …

e sarò povero di sensazioni, scarso di emotività, non un granché nelle emozioni … può darsi …

ma io provavo solo stupore … meraviglia … sorpresa …

e, pensando a scenari foschi, ricordo di aver pensato ‘tutto qui ?’ …

succedeva a Brindisi, presso l’ospedale Perrino, in un bel pomeriggio assolato, il 5 di luglio

Gegè Miracolo