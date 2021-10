Il progetto “La legalità è una buona abilità” nasce con l’intento di realizzare una serie di laboratori musicali, che partendo dal vissuto dei territori lo racconti con un linguaggio narrativo e musicale vicino ai giovani.

Dal soul al rap, dalla musica popolare al pop, senza però escludere la musica classica “eurocolta”, per raccontare una storia di un luogo, di un problema o altro che i ragazzi sentono come urgente e vicino al loro bisogno comunicativo.

Il progetto vedrà i diversi laboratori, interagire tra loro grazie all’esperienza nel settore di AccordAbili e alla collaborazione dei partner: MusicaInGioco, CIID (Centro Interuniversitario per l’innovazione didattica) dell’Unisalento, Fabbricare armonie e Flow.

Il progetto prevede quindi la creazione di laboratori di orchestre, rock band, street band, con l’uso della didattica reticolare, didattica innovativa inclusiva che, già collaudata in contesti come orchestre e cori sociali e scolastici, carceri minorili, carceri penali, centri psichiatrici, ha dato prova di poter raggiungere l’obiettivo di integrare positivamente nel gruppo i ragazzi, adulti e bambini in situazione di disagio, a rischio devianza e/o abbandono scolastico.

La rete di progetto, che ha nell’A.P.S. Accordiabili la capofila è così composta:

– Centro di servizi interuniversitario per l’innovazione didattica istituito dalle Università del Salento, di Bari e di Foggia

– Fabbricare Armonie ODV Spongano (LE)

– Flow Libere Espressioni Tuglie (LE)

– Musica in gioco Adelfia (BA)

– Spazi Aperti Lab – Coop. Sociale Equoenonsolo ONLUS Fasano (BR)

– Scuola Primaria Secondo Circolo Didattico Fasano

Per ulteriori informazioni: aa.bellezzaelegalita@gmail.com – . 3388525075