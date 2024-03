Il Coordinamento Donne della CGIL Brindisi ha organizzato l’evento dal titolo “La Libertà, il Coraggio e la Forza di Essere Donna”, che si terrà giovedì 7 marzo 2024 alle ore 9.30 presso il Liceo Palumbo, situato in Via Achille Grandi, 17, Brindisi.

La CGIL Brindisi, in collaborazione con le studentesse per il futuro, ha deciso di promuovere un convegno di riflessione in occasione della Giornata Internazionale della Donna, coinvolgendo le giovani studentesse del Liceo E. Palumbo di Brindisi.

Il convegno si propone di esaminare il futuro delle giovani generazioni, seminare la speranza di cambiamento e affrontare tematiche cruciali come le discriminazioni di genere, i femminicidi, i divari salariali e culturali, nonché i gap di genere che persistono nella nostra società.

Parteciperanno all’evento:

La Dirigente Scolastica del Liceo E. Palumbo, Maria Oliva

Le studentesse

La Vice Presidente della commissione regionale di studio ed inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata, Debora Ciliento

Il Coordinatore UDS Stefano Mariano

La Psicoterapeuta e Psicologa dei Servizi del Comune di Brindisi, Rosanna Isnardi

La Consigliera di Parità della Provincia di Brindisi, Maria Elisabetta Caputo

Per la CGIL interverranno la Segretaria Confederale Rosa Maffei e il Segretario Generale CGIL Brindisi Antonio Macchia, con la partecipazione di tutte le segretarie di categoria CGIL Brindisi con delega alle politiche di genere

La chiusura dell’evento sarà a cura della Segretaria Confederale CGIL Puglia, Filomena Principale.

Il Coordinamento Donne della CGIL Brindisi auspica una partecipazione numerosa e attiva, affinché questo momento di riflessione contribuisca a promuovere un futuro più equo e inclusivo per tutte e tutti.