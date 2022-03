É inarrestabile la marcia della Limongelli Dinamo Basket Brindisi che supera nettamente la Fortitudo Trani con il punteggio di 103-69 ed agguanta il primato in classifica in coabitazione con la Sveva Lucera ma con una gara in meno disputata.

La partita contro Trani non è stata facile perché gli ospiti non si sono fatti intimorire dal pressing asfissiante imposto da Rollo e compagni. La Dinamo affila subito alle armi affidandosi alla coppia straniera Kibildis e Staselis (24 punti a testa a fine gara) e con un gioco spumeggiante e veloce chiudono avanti il primo periodo avanti di ben 15 lunghezze (33-18). Nel secondo parziale Trani trova buone conclusioni dall’arco con Totagiancaspro (23 punti) che guida i propri compagni ad una mini rimonta portando la squadra sul -9 all’intervallo lungo (53-44). Dopo la pausa lunga la ritmo accelera nuovamente con Caloia e Pulli che diventano i padroni del pitturato e quest’ultimo capace di siglare diversi canestri e convertire in punti i tanti falli subiti. La Fortitudo accusa il gap fisico e tecnico ed il parziale si allunga sino al -25 con il quale si chiude il terzo periodo (82-57) concludendo virtualmente la contesa. Negli ultimi dieci minuti spazio alle panchine con i due allenatori che decidono di dare respiro agli uomini di punta che nel weekend dovranno nuovamente scendere in campo. La partita si chiude con la Dinamo Brindisi che supera nuovamente i 100 punti conquistando il primo posto in classifica e confermandosi il miglior attacco del campionato. Coach Cristofaro predica tranquillità e profilo basso ma i tifosi Dinamo sono eccitati per una squadra che vince e diverte. Quattro gli uomini in doppia cifra, oltre ai due lituani anche il nuovo arrivato Diego Martino che chiude con 14 punti ed una forma che cresce giorno dopo giorno e Vincenzo Pulli, ormai una garanzia in maglia biancoazzurra. Ma sarebbe difficile fare una classifica per una squadra che vince con un gruppo che è unito anche per chi trova meno spazio ma è sempre pronto a supportare i propri compagni. Lo spirito Dinamo, quello che tifosi e società amano vedere!

La Limongelli Dinamo Basket Brindisi giocherà nuovamente in casa questa domenica 6 marzo alle ore 20:00 presso il PalaZumbo in Via dei Mille a Brindisi ospitando la Fortitudo Francavilla. Un impegno da non sottovalutare ma da affrontare – come sempre – con la giusta grinta e determinazione.

Anche per la prossima gara è obbligatorio il green pass ed indossare la mascherina FFP2.

Limongelli Dinamo Basket Brindisi – Fortitudo Trani 103-69 (33-18, 20-26, 29-13, 21-12)

Dinamo Brindisi: Greco, Staselis 24, Epifani, Pellecchia 7, Rollo 2, Ferrienti, Martino 14, Pulli 13, Caloia 8, Labate 5, Scivales 6, Kibildis 24. All. Cristofaro, Assist. Lozito e Puce

Fortitudo Trani: Ciciriello, Pizzi 2, Di lauro 5, Logoluso 8, Scerbinskis 7, Catano 0, Barbera 4, Lleshi 0, Ferrarezi 15, De Sario 5, Totangiancaspro 23. All. Totaro

Arbitri: Capobianco e Sanzo di Pulsano (TA)

Ufficio Comunicazione – Limongelli Dinamo Basket Brindisi