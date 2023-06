La Mens Sana Mesagne è campione reginale Under 17 Coppa Puglia.

A distanza

di soli venti giorni dalla conquista del titolo regionale Under 19, la società mesagnese porta a casa un altro titolo giovanile frutto di un

incessante impegno verso i giovani del territorio. Le finali si sono disputati nella palestra della Scuola Falcone, troppo piccola per soddisfare tutte le richieste pervenute, davanti a tantissimi tifosi molti dei quali giunti da Trani.

Eliminate in semifinale il Basket Bitritto e l’Happycasa Brindisi, si sono contesi la finalissima le due squadre rimaste imbattute nell’ultima fase di campionato.

Mens Sana e Fortitudo hanno dato vita a una partita ad alta intensità agonistica, con un primo tempo mensanino stellare (31-9) che ha messo un marchio sull’esito finale. Il Trani non ha mai mollato, lottando pallone su pallone e recuperando con pazienza il pesante scarto iniziale. Alla fine hanno avuto la meglio i padroni di casa, allenati da Alfredo Grasso, che hanno gestito con maggiore lucidità le fasi conclusive (77-69) inanellando l’ennesimo titolo giovanile, in occasione del trentesimo anno di attività. Al termine della manifestazione il consigliere di FIP Puglia Valentino Mandolfo ha premiato le due società finaliste.

“E’ un risultato che insieme al titolo dell’Under 19 di fine maggio, premia l’impegno della Mens Sana Mesagne per l’attività giovanile – dice il presidente Fabio Mellone. Portare a casa questi risultati, dopo due anni infelici per colpa della pandemia, è frutto di una buona organizzazione e tanto impegno sui campi con istruttori qualificati e competenti. Riempire gli impianti sportivi con pubblico da gare senior è una ulteriore

soddisfazione per la nostra società. Adesso continuiamo con gli allenamenti fino alla fine del mese e puntiamo, in collaborazione con l’Olimpia Mesagne, a partecipare alle finali nazionali Juniores del centro sportivo italiano a Cesenatico nel mese di luglio. E’ stata una stagione ricca di soddisfazioni: i play off di serie D con una squadra giovanissima quasi tutta fatta in casa, due titoli regionali giovanili e la crescita delle altre leve impegnate negli altri campionati”.

Intanto in società si programma il futuro, la squadra senior parteciperà, salvo novità dell’ultima ora, al prossimo campionato di Serie D con la conferma di tutti i giocatori che tanto hanno fatto bene la ormai passata stagione sportiva e qualche innesto dell’ultima ora.

A.S.D. MENS SANA MESAGNE