Apre la nuova sede della mensa cittadina.

Il trasferimento dalla storica sede in via Conserva si è reso necessario per volere dell’Arcivescovo, per offrire un luogo più accogliente e più facilmente raggiungibile da tutti.

La nuova sede, presso il centro pastorale, ex Seminario Benedetto XVI, con ingresso da via peschiera sarà operativa dal 2 marzo, data significativa in cui il santo padre ci chiede la preghiera per l’Ucraina e la pace nel mondo.

Alle 10,30 l’Arcivescovo, mons. Domenico Caliandro, benedirà la mensa, i locali cucina i servizi dedicati ai più bisognosi della città di Brindisi e subito dopo verrà distribuito il pranzo a circa 200 tra brindisini e immigrati residenti nella nostra città.

Col trasferimento di sede, cambia anche la gestione: mentre precedentemente le parrocchie erano supportate dalla Caritas diocesana, ora tutto il peso della spesa, preparazione, distribuzione dei pasti e responsabilità della nuova struttura graverà unicamente sulla spalle delle 16 parrocchie della città, costituitesi recentemente in associazione “Parrocchie Solidali Brindisi – ODV”, presidente il parroco della Pietà, p. Michele Carriero e l’attuale coordinatore il parroco di Cristo Salvatore, sac. Massimo Mengasi.

Ufficio Diocesano Comunicazioni Sociali

Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni