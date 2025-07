Si preannuncia un’edizione memorabile per la Notte Ercolana, in programma sabato 2 agosto 2025 a Erchie. Il centro storico si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto, offrendo a cittadini e visitatori un’immersione totale nella cultura, nella musica e nelle tradizioni del Salento. Un evento che vedrà come protagonisti assoluti il ritmo incalzante della pizzica di Antonio Castrignanò & Taranta Sounds, la magia del Festival delle Arti di Strada e i sapori autentici del percorso enogastronomico locale. Questa iniziativa nasce dalla collaborazione tra Pro Loco Erchie, il Comune di Erchie, le attività commerciali e le associazioni locali.

Il cuore pulsante della manifestazione sarà Piazza Umberto I, dove alle ore 23:00 salirà sul palco Antonio Castrignanò, musicista, cantante e compositore salentino, voce e tamburo de La Notte della Taranta, che con i suoi Taranta Sounds scatenerà il pubblico con un concerto energico e coinvolgente, un viaggio sonoro che affonda le radici nella tradizione popolare per reinventarla con un linguaggio contemporaneo e dirompente.

L’intera serata sarà animata da un ricco Festival delle Arti di Strada che si snoderà per le vie del borgo. Diverse postazioni dedicate ospiteranno artisti che incanteranno il pubblico con performance mozzafiato: comicità e acrobatica aerea, spettacoli di magia e giocoleria. E ancora, equilibrismo, creazioni di bolle giganti e ballonart, spettacoli di danza aerea, pole dance e giochi di fuoco completeranno un programma artistico di altissimo livello, pensato per stupire e divertire un pubblico di ogni età.

Per gli amanti del buon cibo e del buon vino, l’appuntamento è in zona Carceri con il “Wine fest – Calici di Solidarietà” e la “Strada degli antichi Sapori”. Un percorso interamente dedicato alle eccellenze del territorio, curato dalle cantine locali e da numerose associazioni del posto. Un’occasione unica per degustare i migliori vini della zona e assaporare i piatti tipici della tradizione, sostenendo al contempo importanti cause sociali.

Il programma della Notte Ercolana è pensato per offrire un’esperienza completa e variegata. Si inizierà alle ore 21:00 con l’apertura ufficiale affidata alla banda musicale “D. Nicolì” di Erchie. Per tutta la serata sarà possibile partecipare a visite guidate nelle principali chiese del paese – la Chiesa Madre, la Chiesa di San Nicola e il Santuario di Santa Lucia con la sua suggestiva cripta.

Numerosi altri eventi collaterali animeranno ogni angolo di Erchie: musica live con diverse band e DJ set, aree dedicate ai più piccoli con giochi gonfiabili, trucca bimbi e la presenza delle mascotte dei Supereroi. Palazzo Ducale ospiterà la mostra d’arte “Artisti a Palazzo”, mentre mercatini di artigianato coloreranno le vie del centro.

La Notte Ercolana si conferma un appuntamento imperdibile dell’estate salentina, un evento capace di coniugare grande musica, spettacolo, cultura e promozione del territorio in una notte magica e tutta da vivere.

Ufficio Stampa Associazione Pro Loco APS Erchie