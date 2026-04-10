La giornata è iniziata con la deposizione di una corona presso il Monumento ai Caduti della Polizia di Stato nel piazzale interno della Questura di Brindisi, da parte del Prefetto Guido Aprea e del Questore Aurelio Montaruli.

Alle ore 10.30, con la splendida cornice del Castello Alfonsino, si è svolta una solenne cerimonia alla presenza delle Autorità civili, militari e religiose locali, dei familiari delle vittime del dovere, dell’ANPS, nonché dei rappresentanti di Associazioni, Enti e Istituzioni scolastiche del capoluogo e della provincia.

La manifestazione ha avuto inizio con la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del Ministro degli Interni Matteo Piantedosi ed è proseguita con la lettera del Capo della Polizia Vittorio Pisani ai sui poliziotti.

Incisivo e coinvolgente il messaggio del Questore di Brindisi che durante il suo discorso ha ribadito il motto della Polizia di Stato #essercisempre, baluardo dell’impegno e la dedizione delle poliziotte e dei poliziotti di Brindisi che ogni giorno lavorano per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, per la salvaguardia del pieno esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali e per il pubblico soccorso.

Al termine dei momenti istituzionali si è passati alla premiazione dei poliziotti distintisi in alcune operazioni di soccorso pubblico e di polizia giudiziaria. Successivamente sono stati premiati alcuni alunni delle classi vincitrici del progetto/concorso “Pretendiamo Legalità”. Per le classi primarie hanno vinto “ex aequo” la classe 5H dell’Istituto Comprensivo GIOVANNI XXIII-PASCOLI di Fasano e le classi 3C e 5C dell’Istituto Comprensivo CARDUCCI-MATERDONA di Mesagne; per la scuola secondaria di primo grado hanno vinto “ex aequo” la classe 2C dell’Istituto Comprensivo CASALE-KENNEDY di Brindisi e la classe del corso serale del C.P.I.A.- LORENZETTO di Brindisi; per la scuola secondaria di secondo grado ha vinto l’elaborato dell’ I.P.S.S.S. MORVILLO-FALCONE-MELISSA BASSI di Brindisi.

La celebrazione è stata accompagnata dai brani suonati dalla Banda musicale “Note nel pentagramma”, diretti dal Maestro Carlo Pezzolla accompagnati dal soprano Marcella Diviggiano e arricchita dall’intervento del giornalista Maurizio Caianiello e dalla presenza dell’Associazione non profit a Gonfie Vele Verso la Vita (Gv3).

Anche quest’anno, il 174° anniversario rappresenta un’importante occasione per avvicinare i cittadini al mondo della Polizia di Stato.

Grazie agli stand allestiti nei suggestivi ambienti del Castello Alfonsino, i visitatori hanno potuto scoprire da vicino il lavoro della Polizia Postale e della Sicurezza Cibernetica, della Polizia Scientifica, della Polizia Stradale, della Divisione Polizia Anticrimine, del Gruppo sportivo Fiamme Oro e degli “specialisti” della Polizia di Stato, ossia gli Artificieri, i Cinofili antidroga e i Sommozzatori che, in chiusura di evento, hanno dato vita ad una dimostrazione di attività operativa.

Brindisi, 10/04/2026