Si terrà a Lecce, il 25 e 26 novembre, la 38ª Assemblea nazionale dell’Upi, un appuntamento che richiamerà nel capoluogo salentino quasi mille delegati da tutte le Province italiane.

I lavori si apriranno martedì 25 novembre alle ore 11 nel Teatro Apollo, con la cerimonia inaugurale alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la relazione del Presidente Upi Pasquale Gandolfi. Previsti i saluti istituzionali del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, del Sindaco di Lecce Adriana Poli Bortone e del Presidente della Provincia di Lecce Fabio Tarantino.

Nel pomeriggio sono in programma panel dedicati a temi centrali per gli enti locali: Legge di Bilancio 2026, Pnrr e investimenti sulle scuole superiori, transizione digitale e confronto con governo e Parlamento. Tra i partecipanti figurano esponenti nazionali come Francesco Boccia, Maurizio Gasparri, Davide Baruffi, Pierluigi Biondi.

La seconda giornata vedrà gli interventi del Ministro Paolo Zangrillo, del Vicepresidente della Commissione Europea Raffaele Fitto, del Presidente Anci Gaetano Manfredi, del Presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga e del Presidente Ali Roberto Gualtieri, con focus su aree interne, innovazione nella PA e riforme delle autonomie.

A rappresentare la Provincia di Brindisi sarà il Presidente f.f. Giuseppe Ventrella, che prenderà parte ai lavori istituzionali dell’Assemblea, portando all’attenzione nazionale le esigenze e le priorità del territorio brindisino.